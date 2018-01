Malore in strada: i passanti tentano di salvarlo, 50enne muore d'infarto

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BUTTRIO (Udine) -nonostante il tempestivo intervento deiche, senza perdere tempo, dopo averlo visto a terra, privo di sensi, chiamano il numero di emerganza Nue112 e, nell'attesa dell'arrivo dell'aquipe medica dell'ambulanza, avviano le manovre dicardiopolmonare.Riescono a tenerlo in vita e c'è battito, anche se debolissimo. Quando i sanitari arrivano sul posto, sulla strada regionale 56, a Buttrio, continuano la rianimazione ma per l'uomo, 50 anni, della zona, non c'è purtroppo più nulla da fare. Non resta che decretare il, causato con ogni probabilità da un. È successo poco prima delle 15 di oggi, giovedì 4 gennaio.