PORDENONE - Ha diciannove anni ma le idee già chiare: vuole diventare uno dei nomi più caldi del panorama nazionale (per ora) della musica. E il suo primo passo avanti lo ha già fatto, da poco, infatti, è stato osservato e preso in carico da una importante casa discografia, la Orangle Record che ora lo sta lanciando nel mondo dorato, ma anche spietato della musica. Anzi, delle piattaforme musicali (Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music e Pandora e altre ) dove va avanti chi fa numeri. Ascolti e visualizzazioni, insomma. Ma lui non ha paura, anzi, è carico e pronto alla sfida.

IL PROFILO

Lui è un ragazzo pordenonese, 19 anni, come detto, Lorenzo Susanna, ma nel suo mondo è conosciuto come Zeta Cometa, un mix tra il suo soprannome da giovanissimo (Zuz) e la notte di san Lorenzo quando cadono le stelle e si vedono le comete. Di strada da fare ne ha ancora parecchia, ma non si scoraggia, anche perché venerdì scorso è uscita (sempre su tutte le piattaforme) la sua ultima fatica, “Fuoco e Fiamme) e oggi uscirà in abbinata anche il video che accompagna testo e musica, un video realizzato da un altro giovane pordenonese, già professionista, Drugo Files. E la speranza è che proprio questa abbinata possa spaccare in modo da entrare nel giro che conta. Basta poco in quell’ambiente, un sacco di visualizzazioni e si volta. Così, però, come è facile cadere. Nel video di Fuoco e Fiamme, Lorenzo ha riservato anche una parte alla sua ragazza, Elisa. Il suo portafortuna.

GLI INIZI

«Ho iniziato ad appassionarmi alla musica quando avevo sei anni. Mi piaceva Michael Jackson - racconta Lorenzo - e volevo essere come lui. Poi con il tempo ho iniziato ad appassionarmi ad altri generi e ho capito che il Trap / Pop era quello in cui riuscivo ad esprimermi meglio e ho anche visto che potevo raccontare tante cose. Così mi sono concentrato su quel genere». Lorenzo scrive e canta storie d’amore, cose che gli sono capitate o che magari vorrebbe gli capitassero oppure ha visto accadere ad amici. Non ha un posto particolare dove concentrasi per raccogliere e scrivere idee ed emozioni. «Quando mi capita l’ispirazione - spiega Zeta Cometa - scrivo. Può capitare a casa, al bar, ma anche in discoteca. È un momento: arriva l’idea e cerco di metterla giù».

LA PRIMA

È nata così la sua prima canzone che è finita sulle piattaforme musicali. «Si intitola Papaya - spiega - come il frutto esotico. Ha avuto un discreto successo con oltre 7 mila visualizzazioni. Non è andata male per essere la prima». È stata la spinta, perchè poi è arrivata la seconda, Love. Quella è andata un po’ meno bene, due mila ascolti, ma evidentemente è stato notato il talento di Lorenzo Susanna perché Orangle Records ha deciso di prenderlo sotto la sua ala e di lanciare il suo ultimo brano, Fuoco e Fiamme.

IL FUTURO

«Spero che vada bene, anche a fronte del filmato che oggi sarà visibile. No, non mi considero certo arrivato - spiega Lorenzo - c’è ancora tantissima strada davanti, ma non mi spaventa. Voglio concentrarmi sulla musica. Per questo ho lasciato gli studi, sto cercando un lavoro per non pesare sui miei genitori, ma che mi lasci anche tempo per concentrarmi e andare avanti con questa passione che voglio continuare a coltivare. La mia famiglia è contenta e mi appoggia». A lavorare con lui sui primi brani un amico, anche lui pordenonese, che ha condiviso la gavetta, Grimmie Gramm che fa il produttore e nello specifico crea le basi ai testi, anche se per l’ultima fatica la produzione è stata di P3nguin.

LA CONCORRENZA

Resta il fatto che il mondo della musica a Pordenone, anche adesso che sono cambiati i tempi, ha una buona base e un ottimo fermento. Una sorta di tradizione storica. «Sono diversi i ragazzi come me che lanciano sulle piattaforme le loro canzoni, anche a Pordenone. C’è una discreta concorrenza». Oggi però è il giorno di Fuoco e Fiamme. In bocca al lupo Lorenzo.