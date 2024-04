PADOVA - Al Gran Teatro Geox alle 21.15 irromperà la comicità di Giuseppe Giacobazzi con "Il pedone": lo show racconta luci, ombre e colori di una esistenza qualunque, facendo il paragone tra quella reale e quella vissuta su una scacchiera; in una società dove tutti sognano di essere dei pezzi pregiati, brilla il fascino della normalità. Andrea Sasdelli, vero nome della star della risata, è partito dal cabaret vecchio stile per avvicinarsi alla narrazione propria del teatro comico in un percorso che diventa anche strumento di riflessione; ha collaborato ai testi e alla regia Carlo Negri (biglietti sul circuito Ticketmaster).

Alla Kioene Arena alle 21 si esibirà invece il rapper Alfa, reduce dal successo al Festival di Sanremo dove ha cantato "Vai" e duettato con Roberto Vecchioni in "Sogna, ragazzo sogna". Ieri aveva radunato i suoi fan in via Roma per un concertino improvvisato: tanti ragazzi l'hanno raggiunto per vederlo dal vivo. Andrea De Filippi, vero nome del giovane talento genovese, a otto anni ha cominciato a studiare chitarra e pianoforte lanciandosi a 15 anni nei concorsi di freestyle; nel 2018 non è riuscito a entrare a X Factor, ma è comunque esploso la scorsa estate con il brano "Bellissimissima" (biglietti su www.zedlive.com).

Al Bellini di Montagnana alle 21 gli Oblivion arrivano con "Tuttorial Guida contromano alla contemporaneità": dalle tendenze musicali del momento, alle serie TV più blasonate, la satira di costume, la politica e l'attualità finiranno nello spietato frullatore del gruppo comico musicale-teatrale (34 euro).

Al Circolo Nadir di piazza Gasparotto alle 17.30 si terrà il primo dibattito della serie "Apriamo la scatola nera. Progetti e risorse del Pnrr in Veneto incontri per capire e per agire" con Sara Capuzzo, presidente di E'nostra; Daniele Pernigotti che segue il negoziato internazionale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; Antonio Massariolo, giornalista (ingresso libero).

Al Barco Teatro alle 20.30 è in programma il concerto "All'ombra di Richard Wagner" del duo Valentina Corò soprano e Antonino Fiumara al pianoforte per la rassegna musicale "Scatola Sonora"; introduce all'ascolto Carlo Emilio Tortarolo (11 euro).

Al Teatro San Carlo all'Arcella alle 20.45 verrà presentato il progetto di riqualificazione dell'area verde di san Carlo accanto alla torre ex Sangati, elaborato da ragazzi e ragazze del liceo Curiel, istituto Valle, liceo Modigliani, Enaip, promosso da Scholè (ingresso libero).

Al teatro Falcone-Borsellino di Limena la rassegna "Limenamente Teatro" porta alle 21 la nuova produzione della compagnia teatrale Castelrotto "Lungo o corto, non è che un piccolo dettaglio" di Danielle Navarro e Patrick Haudecoeur, per la regia di Ermanno Regattieri (6 euro).

In Aula L del Palazzo del Bo alle 17.30 ci sarà l'incontro "A prova di errore. Speriamo di no" con Giovanni Battista Zorzoli, decano del settore elettrico italiano, e Piero Martin, ordinario di Fisica sperimentale a Padova e divulgatore scientifico, moderati da Arturo Lorenzoni, docente dell'ateneo patavino (ingresso libero).

A Porta San Giovanni alle 18 sarà inaugurata la mostra di grafica e ceramica "Crisalide" di Virgilio Barison e Giovanni Omodeo; presenta la critica d'arte Virginia Baradel (ingresso libero).

Al Piccolo Teatro in zona Paltana alle 21 la rassegna teatrale "Una poltrona per due" offre la commedia "Se devi dire una bugia, dilla grossa!" di Ray Cooney della Compagnia "Teatro Roncade" per la regia di Alberto Moscatelli (ingresso 10 euro, ridotto over 65 e under 26 9 euro), associati 8 euro. Prende il via la nona edizione della rassegna "Il Suono e la Parola" alle 21.15 con lo spettacolo "Il respiro dell'Arte" in prima assoluta al Ridotto del Teatro Verdi: un omaggio ai grandi pittori del Novecento come Piet Mondrian, Wassily Kandinsky, Henri Matisse e Frida Khalo, con proiezioni in multivisione curate da Francesco Lopergolo e esecuzioni musicali dal vivo di Maurizio Camardi e Francesco Ganassin (10 euro).