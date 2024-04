CAMPOLONGO MAGGIORE - Unite dalla passione per il canto e da una promessa speciale, la vocal coach e cantante Anna Danieli, 34 anni, e la sua allieva Erika Chiericato, 18 anni, con le loro voci hanno incantato e commosso il pubblico della prima serata del venerdì sera di RaiUno, nel programma “The Voice Generations” condotto da Antonella Clerici. Un duetto sulle note di “Promettimi” di Elisa dedicato alla mamma di Erika, scomparsa prematuramente, ha catturato i quattro giudici del programma nella fase delle audizioni al buio. Alla fine, contese tra Loredana Bertè, Arisa, Clementino e Gigi D’Alessio, le due cantanti hanno scelto di proseguire l’avventura televisiva con Clementino e solo venerdì prossimo, nella seconda ed ultima puntata, si saprà com’è finita la loro partecipazione.

LEGAME SPECIALE

Entrambe di Campolongo Maggiore, oltre a far sentire il connubio perfetto tra le loro belle voci nel programma della Rete ammiraglia della Rai, Anna ed Erika hanno potuto anche raccontare il loro legame speciale, iniziato quando la diciottenne era ancora una bambina. «Ho conosciuto Erika quando aveva 8 anni - racconta la vocal coach e cantante Anna Danieli -. Cantava sempre in casa così la sua mamma la portò nella mia scuola di canto e mi chiese se anche per me aveva una “voce particolare”. Era una bambina già molto intonata, con una bella voce e appassionata. Conoscendola meglio ne sono innamorata e da dieci anni il nostro cammino prosegue insieme. Mi lega a lei il canto ma soprattutto un’amicizia profonda, rafforzata anche da una promessa che feci alla sua mamma: era già provata dalla malattia, mi chiamò da parte e mi chiese di prendermi cura di Erika nella musica e nella vita, perché lei non ce l’avrebbe fatta. Erika aveva 13 anni quando ha perso sua mamma, ho mantenuto la promessa e continuerò a farlo. L’ho vista crescere e sono molto orgogliosa della giovane donna ed artista che è diventata. Venerdì sera ha fatto sentire a tutti la sua voce, mi piacerebbe che quest’esperienza si prolungasse anche fuori dal programma. Ci stiamo pensando».

EMOZIONI

Una serata ricca di emozioni per la talentuosa diciottenne Erika che ha anche ricevuto la sorpresa in studio del padre, riabbracciato dopo tanto tempo perché vive e lavora in Romania. «Anche se con papà siamo lontani il nostro legame è molto forte - racconta Erika Chiericato -, non me l’aspettavo proprio. Io vivo con i nonni e mia sorella, che mi hanno accompagnato nel programma ed hanno assistito commossi all’esibizione. Prima d’arrivare a “The Voice Generations” c’è stata molta preparazione, Anna aveva già esperienza, ma per me era la prima volta davanti a tanto pubblico, su un palco così importante. Ero emozionata ma è andata bene, con Antonella Clerici, Clementino ed il resto del cast mi sono trovata bene, un’esperienza positiva».

E poi è stato il momento dell’esibizione. «Ho sentito anche la presenza della mia mamma - riprende Erika -, il duetto su “Promettimi” era dedicato a lei. Anna mi ha svelato da poco della promessa che si erano fatte, abbiamo un rapporto speciale e penso che mamma mi abbia lasciato lei a proteggermi al posto suo. Canto da quando ero piccola - ricorda Erika -, ho esplorato progressivamente la mia capacità vocale e con Anna ho imparato molto anche sulla tecnica. Dopo questa bellissima esperienza mi piacerebbe continuare, magari facendone un lavoro, ma prima ho gli studi al liceo linguistico da terminare. Intanto vorrei duettare ancora con Anna, credo che le nostre voci assieme creino qualcosa di bello, come succede per il resto del nostro legame».