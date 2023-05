LIGNANO - Lignano presa d'assalto dai turisti anche prima dell'inaugurazione ufficiale della stagione. Sfruttando le giornate soleggiate (al netto del meteo "pazzerello"), tanti hanno raggiunto la località balneare friulana. La cerimonia d'apertura della stagione estiva 2023 a Lignano è in programma domenica 7 maggio alle 11 alla Terrazza a Mare di Sabbiadoro. Oltre a premiare gli operatori che hanno dato lustro e prestigio alla località, come vuole la vecchia tradizione, quest'anno il Comune, in occasione dei primi 120 anni di vita della Lignano turistica, intende ricordare alcuni pionieri della località. Intanto Lignano con il ponte di Pasqua sta ospitando parecchi turisti e le prenotazioni sia in hotel, sia nell'extra alberghiero, rispetto agli anni precedenti sono notevolmente aumentate, pertanto possiamo dire che ci sono tutte le premesse per una buona stagione.

Gli operatori ora guardano più al fattore tempo, che continua a fare i capricci, che alle prenotazioni. Dopo Pasqua c'è stato il lungo ponte del 25 aprile con l'apertura di Lignano in fiore, che ha visto numerose presenze ed ora siamo entrati nel mese di maggio. Il Comune è impegnato nel far rispettare la chiusura dei numerosi cantieri edili tuttora in pieno svolgimento, ma con l'apertura ufficiale della stagione estiva dovrebbero essere chiusi e liberare parecchi tratti di strade occupate dai cantieri stessi, problema che puntuale si ripete tutti gli anni.

Intanto gli operatori della spiaggia sono al lavoro per predisporre l'arenile nel miglior dei modi. Il tratto centrale di Sabbiadoro è già pronto ad ospitare i primi turisti e lo stesso vale per Pineta e Riviera. Questa settimana sarà molto impegnativa per gli operatori intenti a riaprire le proprie attività soprattutto in vista della 94°adunata degli alpini a Udine in quanto Lignano dà alloggio ad oltre tremila penne nere che giungeranno alcuni giorni prima, pronti a lasciare Lignano il mattino presto di domenica 14 maggio per la sfilata.



ALPINI

Intanto Comune, LiSaGest e Gruppo Alpini Lignano stanno predisponendo in loco alcune manifestazioni. Venerdì 12 maggio recita teatrale al cinema City con coro riguardante il tema della Battaglia di Nikolajewa nell'ottantesimo anniversario della ritirata di Russia; escursioni nella laguna di Marano con visita ai casoni anche lungo il fiume Stella. Sabato sfilata della Fanfara di Piacenza lungo l'asse principale di Sabbiadoro, mentre la sera concerto in Duomo con la partecipazione di tre cori: Coro Ana di Milano, Piacenza e Merano. Venerdì 12 maggio dal piazzale antistante la Terrazza a Mare di Sabbiadoro alle 8 partirà a piedi un gruppo assai numeroso di penne nere del Basso Tagliamento con vari muli per partecipare all'adunata alpina di Udine. Un percorso a tappe di circa 80 chilometri. Gli operatori lignanesi attendono poi il ponte dell'Ascensione (21 maggio) e quello di Pentecoste (28 maggio) e altri in giugno, ma oramai saremo in piena stagione.