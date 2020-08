Con l’arrivo del Ferragosto l’estate a Lignano Sabbiadoto entra nel vivo, anche sotto l’aspetto dell’assistenza sanitaria ai bagnanti. Lo sanno bene al Punto di Pronto Intervento gestito dai volontari della Sogit – Croce di San Giovanni, operativo dallo scorso 4 luglio nella sede tra il bagno 3 - bandiera inglese e il 4 - bandiera italiana del lungomare Kechler a Lignano Pineta.

I prossimi saranno sicuramente giorni impegnativi per i volontari del soccorso che in poco più di un mese di operatività hanno già compiuto 470 interventi, il 30% circa in aiuto a bambini. Il caldo afoso delle ultime settimane ha fatto registrare anche 4 collassi in spiaggia e sono 250 le persone alle quali è stata rilevata la pressione arteriosa a seguito di un malessere. Oltre 200 poi gli interventi di medicazione per piccoli tagli da conchiglia, abrasioni o slogature, rimediati giocando in spiaggia.

Al Pronto Intervento S.o.g.it. – Croce di San Giovanni, collegato come punto blu al servizio dell’emergenza regionale 118, operativo tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18, è sempre presente un operatore infermieristico professionale per una pronta risposta alle esigenze sanitarie dei bagnanti delle spiagge di Pineta e di Riviera.

Il pronto intervento che lavora in stretta sinergia con la rete sanitaria e il Pronto Soccorso di Sabbiadoro, ha in dotazione anche un defibrillatore e un veloce quad, attrezzato per interventi rapidi in spiaggia.

L’attività della S.o.g.it – Croce di San Giovanni da oltre vent'anni è resa possibile grazie alla disponibilità gratuita dei locali data dalla società Lignano Pineta, che si occupa anche delle manutenzioni, delle utenze e sostiene S.o.g.it con un contributo annuale.

