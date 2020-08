Fa una capriola e batte la testa, paura in spiaggia per un turista

LIGNANO - Paura nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 7 agosto, per un turista che si è infortunato in spiaggia a Lignano Sabbiadoro. L'uomo, 45 anni, italiano, era sul bagnasciuga all'Ufficio 11. La figlia si è esibita in una capriola e il genitore per imitarla è caduto all'indietro battendo la testa e la schiena.



Ha ricevuto i primi soccorsi in spiaggia. L'equipaggio di un'ambulanza del 118 gli ha applicato il collare e lo ha assistito fino all'arrivo dell'elisoccorso, con il quale il bagnante infortunato è stato trasportato all'ospedale di Udine. Ultimo aggiornamento: 20:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA