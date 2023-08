Investita mentre camminava a Lignano: donna finisce in ospedale

LIGNANO (UDINE) - Una donna è stata soccorsa ieri sera per le gravi ferite riportate dopo essere stata investita da un veicolo mentre camminava. L'incidente stradale si è verificato a Lignano Sabbiadoro, in viale Europa, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori della sala operativa di primo livello hanno trasferito la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.