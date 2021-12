Lignano, acceso il mega albero di Natale, ma niente al Capodanno in piazza

LIGNANO - Anche in questo periodo invernale Lignano è ricca di attrazioni che hanno preso il via l'altra sera con l'accensione ufficiale di un gigantesco albero di Natale ricco di luci, realizzato al centro di piazza Fontana a Sabbiadoro. Fanno da contorno un'infinità di addobbi, casette con prodotti enogastronomici e artigianali, una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio sul piazzale San Giovanni Bosco ed una infinità di statue luminose a ricordare le festività del Natale.



MESSAGGIO DI RILANCIO

«Dopo due estati all'insegna dell'incertezza, Lignano si merita un Natale di positività, con la bellezza delle sue vie addobbate di luci e colori. Perché questo è più che mai un Natale di speranza e di ripartenza». Con queste parole l'altra sera il sindaco Luca Fanotto, l'assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini, il presidente della LiSaGest Emanuele Maria Rodeano e altre personalità hanno dato il via ufficiale alla rassegna Natale D'A...mare.

Non vi è alcun dubbio che la pandemia inciderà ancora con l'obbligo di green pass e mascherine, ma è altrettanto certo che quest'anno Lignano vuole mostrarsi in una veste natalizia di grande impatto e del tutto inedita. Per la prima volta, si è riusciti a contemplare tutte le zone della città, da Riviera a Sabbiadoro, calibrando naturalmente gli interventi, ma dando una continuità alle luminarie che colpisce subito l'occhio. Nuova anche la veste dell'albero di Natale che ha una altezza di oltre 15 metri. È solo un esempio del progetto artistico sviluppato e che prevede figure alte fino a 4 metri, e questo è solo un esempio di un pool di piramidi di luce, abeti astrali e ulteriori alberi natalizi posizionati in vari punti, a partire dalla grande rotonda d'ingresso con un esemplare tempestato di stelle.



LA COREOGRAFIA

Il complesso gioco di luci e coreografie si compone di molti elementi, tutti adattati alla cittadina e alla sua personalità. Sono stati valorizzati i pini marittimi tramite fasci led che accendono l'interno della chioma, per non parlare del villaggio che accoglie i bambini con una sfilata di personaggi disneyani, anch'essi illuminatissimi e la casetta di Babbo Natale dove portare le letterine.

Le vie cittadine sono segnate da archi e collane luminose e la stessa Terrazza a Mare l'altra sera mostrava tutta la sua forza di simbolo della Lignano turistica. Accanto ad essa il presepe, svelato nel suo tema - legato quest'anno alla figura di Dante e nelle sue realizzazioni emozionanti ed estremamente focalizzate sui significati che gli artisti volevano trasmettere.

L'area di Sabbiadoro, pool delle attrazioni, è ricoperta da un lunghissimo tappeto rosso. Di fronte alla Terrazza a mare si apre il Villaggio del gusto, con controlli green pass presso tutti i varchi di accesso. Una volta superato l'ingresso, si cammina sul tappeto rosso, tra casette di legno con degustazioni a base di carne e pesce, articoli di artigianato locale e tipici dolci delle feste. Tutto il villaggio è coperto da strutture trasparenti che non tolgono il piacere di essere sotto il cielo di una Lignano in festa. Tutto questo si protrarrà fino al 31 gennaio: con l'impegno e il senso di responsabilità di tutti, la città rimarrà luminosa e accogliente con un calendario di eventi.



CAPODANNO

Per evitare grandi assembramenti gli organizzatori hanno rinunciato al Capodanno in piazza, ma il Comune saprà ugualmente dare il proprio contributo per un'atmosfera di festa e di grande positività.