Lavori per 1 milione all'idrovora del Tagliamento contro gli allagamenti

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LIGNANO (Udine) - Al via la gara per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'impianto idrovoro, aSabbiadoro, per un milione e 114mila euro. La realizzazione delle opere, a cura delPianura Friulana, è prevista entro un anno dalla partenza dei lavori.Il terreno del bacino è prevalentemente di tipo sabbioso, con una quota media di circa due metri sul livello del mare, ma in alcune parti si presenta anche al di sotto. La soluzione dei conseguenti allagamenti di Lignano Riviera sta nell’eliminazione di alcune criticità interne alla rete fognaria.In ogni caso, le apparecchiature idrauliche, meccaniche ed elettriche dell’impianto sono ormai vetuste e degradate, e vanno dunque aggiornate. Il finanziamento regionale offre l’occasione per migliorare l’efficienza, potenziare e mettere l’impianto nelle condizioni di sollevare la massima portata d’acqua possibile, sfruttando al meglio gli spazi delle camere di sollevamento.L'impianto si trova a circa un chilometro dalla foce del Tagliamento, a monte dellaMarina Uno; fa parte di un’area che, soprattutto negli anni Venti, è stata oggetto di numerose opere di bonifica per il recupero di zone malsane.Nel corso del tempo sono nati gli insediamenti turistici e quindi tutte le opere sono state legate all'intenso sviluppo urbanistico di Lignano, che già negli anni Cinquanta stava diventando un centro balneare di richiamo internazionale; era necessario pertanto adeguare le infrastrutture. Nel corso degli anni Ottanta il Comune ha costruito un nuovo fabbricato, dall’altro lato rispetto a viale Tagliamento, spostando al suo interno le elettropompeOggi la rete di bonifica, migliorata e ammodernata, favorisce lo smaltimento delle acque piovane ed è interconnessa alla rete fognaria e al servizio di quartieri residenziali. L’impianto idrovoro di Punta Tagliamento recapita nel fiume Tagliamento sia le acque raccolte dai collettori di bonifica, sia quelle sfiorate dalla rete fognaria di Pineta e di Riviera nei nodi di viale delle Terme e di viale della Letteratura.