La derubano mentre fa la spesa e usano i soldi per comprare profumi

di Paola Treppo

BUJA (Udine) -unache sta facendo lain un negozio die poi spendono i suoi soldi sottratti per comprare: nei guai due romeni. Era successo lo scorso 6 ottobre; la vittima del furto, una friulana di Buja di 84 anni, era stata alleggerita del suo portafogli mentre si trovava in un supermercato del paese collinare.Si era rivolta ai carabinieri dopo essersi accorta di non avere più con sé soldi in contanti, circa 150 euro, e la tessera della banca. Nei giorni scorsi i militari dell'Arma di Buja hanno identificato i responsabili del furto; si tratta di due cittadinidi 53 e 36 anni, entrambi in Italia senza fissa dimora.Dopo aver sottratto il portafogli all’anziana donna, i due stranieri hanno usato 150 euro in contanti e la scheda del- con cui è stato fatto un prelievo di 600 euro - per comprare prodotti di profumeria. I due stranieri sono stati denunciati in stato di libertà per l’ipotesi diaggravato in concordo e indebito utilizzo die di pagamento.