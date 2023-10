Il grido d'allarme sui social di una friulana bloccata in Israele: «Ci stanno bombardando, siamo in un bunker, venite a prenderci con aerei militari»

LIGNANO SABBIADORO (UDINE) - «Ci stanno bombardando, siamo in un bunker» È lo sfogo social di Giulia Botti, una cittadina di Lignano Sabbiadoro che in questo momento si trova in Israele, sede dei feroci bombardamenti nel contesto di guerra con la Palestina.

«Sto parlando ogni giorno con la Farnesina e danno informazioni errate.

Non è vero che la compagnia israeliana fa voli per l'Italia, ogni volo che prenoto me lo disdicono - aggiunge - e sono costretta ad annullare quello dello scalo per l'Italia. Sono molto arrabbiata con il governo - sottolinea - perché non sta facendo niente, mi dicono sempre che sono in lista e mi contatteranno. Oggi mi hanno contattato per chiedermi 350 euro. Sono sfinita, ho due bambine a casa e voglio tornare. Tutte le altre nazioni stanno mandando aerei militari a prendere connazionali - conclude - Faccio un appello al governo: non ci chiedete altri soldi, venite a prenderci!»