UDINE - In Friuli Venezia Giulia crescono infezioni sessualmente trasmissibili come sifilide, chlamydia, gonorrea. Lo fa sapere in una nota Friuli Coram, struttura sanitaria privata accreditata al Sistema sanitario regionale operativa del 1973, che apre a Udine un nuovo Centro all'avanguardia per diagnosi e cura delle malattie sessualmente trasmesse. L'ambulatorio si avvale del supporto del laboratorio di microbiologia e virologia che esegue esami specialistici utilizzando metodiche di biologia molecolare in grado di garantire risultati accurati in tempi estremamente ridotti. Come fa sapere Friuli Coram, si tratta dell'unico esempio in Friuli Venezia Giulia di una tale tipologia di attività in ambito privato nata da un'esigenza reale, alla quale ha voluto dare «una risposta innovativa, integrata, efficace, con la massima attenzione alle esigenze delle persone e alla loro privacy», spiega l'amministratore delegato della società Alessia Rampino.

A guidare il servizio è Gianmichele Moise, medico dermatologo, uno dei massimi esperti di malattie sessualmente trasmissibili in ambito nazionale, con una lunga e consolidata esperienza professionale. In sinergia con il suo ambulatorio opera il laboratorio di microbiologia di Friuli Coram, coordinato da Andrea Muscarà, nell'ambito del quale vengono utilizzate metodiche innovative per l'analisi, in grado di rilevare con estrema precisione e in tempi ridotti gli agenti patogeni coinvolti. Il laboratorio è in grado di produrre test di resistenza e test per la tipizzazione dell'HPV (Human Papilloma Virus) ad alto e basso rischio oncogeno. Queste metodiche analitiche, oltre ad essere di estrema affidabilità nel rilevare le cause dei disturbi presentati dal paziente, permettono di ricevere il referto entro le 24 ore.

«Dati riferiti al 2021 delineano chiaramente come le infezioni sessualmente trasmesse siano in aumento: se l'Hiv è stabile, sono in decisa crescita sifilide, chlamydia, gonorrea - spiega Moise -. Tra i giovani manca un'informazione corretta in tema di sessualità e sulle ricadute fisiche e psicologiche di tali patologie».

È dallo studio di questi fenomeni che è nata e si è sviluppato la proposta di Friuli Coram. «Qui l'anonimato è assicurato da un protocollo che abbina alla persona un codice ed è l'unico elemento identificativo fino al confronto con il medico», sottolinea Rampino.