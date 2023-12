Vigilia di Natale tra incidenti stradali e domestici. A Udine tenta di scavalcare il cancello di casa e finisce in ospedale

Vigilia di Natale caratterizzata dagli incidenti domestici in Friuli Venezia Giulia.

A Udine

Un uomo è stata soccorso a Udine nella prima serata di ieri, 24 dicembre, dal personale sanitario, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente domestico. Mentre tentava di scavalcare il cancello di casa dopo aver perso le chiavi, cadendo da un'altezza di circa 2 metri è rimasto ferito in particolar modo nella zona inguinale. È stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato con l'ambulanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo.

A Sacile

Un'altra persona è stata soccorsa dal personale sanitario per le conseguenze di una intossicazione da monossido. È successo in una abitazione di Sacile.

A Latisana

L'uomo è stato preso in carico dal personale sanitario di un'ambulanza proveniente da Sequals e trasportato per una prima valutazione all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone e da lì trasferito all'ospedale di Cattinara di Trieste per il trattamento in camera iperbarica: non ha mai perso i sensi.

Al Latisana, in piazza Duomo, infine un altro ifortunio negli spazi di un pubblico esercizio. L'equipaggio dell'ambulanza intervuto lo ha trasportato in codice verde all'ospedale di Latisana.

Nella notte si sono verificati anche numerosi incidenti stradali, ma nessuno ha avuto esiti gravi.