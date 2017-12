Sale sul tetto per aggiustare un cavo: cade e si frattura il bacino

di Paola Treppo

TRICESIMO (Udine) - Gravedove un uomo è salito suldella sua abitazione per cercare di sistemare un cavo della corrente che si era spostato, forse con le piogge e ildegli ultimi giorni. Erano circa le 16.30 di ieri, venerdì 29 dicembre.Poi, per cause in corso di accertamento, l'uomo, 65 anni, I.A. le sue iniziali, ha perso l'equilibrio ed èdal tetto, precipitando per tre metri. Nell'impatto al suolo ha riportato diverse lesioni, contusioni e ladel bacino. È stato soccorso dal personale medico di una ambulanza che lo ha portato all'ospedale di Udine in codice giallo. L'uomo è grave ma non sarebbe in pericolo di vita.