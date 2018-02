di Paola Treppo

COSEANO, RIVE e FAGAGNA (Udine) - Violentotra due automobili sotto lasulla strada provinciale 5, nella zona collinare del Friuli, all'altezza di una intersezione che porta ada una parte, adall'altra. Si tratta di una via che si staglia in mezzo alla campagna, abbastanza isolata e tristemente nota per incidenti stradali anche molto gravi.Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Udine, intervenuta per i rilievi e la viabilità, si sono scontrate unae una. A bordo della prima auto viaggiava da sola una donna di Coseano di 50 anni mentre a bordo della Ford c'era al volante una ragazza di, sempre della zona, del vicino comune di. Lo scontro è avvenuto intorno alle 13 e 30 di oggi, giovedì primo febbraio.​Ad avere la peggio la 19enne per cui si è temuto il peggio. Inviati dalla centrale Sores di Palmanova, sono giunti una ambulanza e l'elicottero decollato dalla eli superficie Hems di Campoformido. Le due donne sono statesul posto e poi condotte in. Non sono in pericolo di vita. La sp5 è rimasta chiusa al traffico per circa un'ora e mezza anche per dar modo ai vigili del fuoco del Comando di Udine di mettere in sicurezza i mezzi incidentati e per bonificare la carreggiata.