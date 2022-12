Incidente sulla Pontebbana: perde il controllo dell'auto e precipita per 20 metri

TARVISIO - Incidente stradale questa mattina intorno alle 10:30 lungo la statale 13 Pontebbana nel comune di Tarvisio. Una giovane donna ha perso il controllo dell'auto, che è precipitata per circa 20 metri dopo un ponte in direzione Coccau. Allertati i soccorsi, sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Tarvisio e l'elisoccorso che però ha dovuto fare rientro a causa delle avverse condizioni meteo. Presa in carico dal personale sanitario, la donna è stata trasportata all'ospedale di Tolmezzo con ferite lievi. Intervenuti anche i Vigili del fuoco. Attivati i Carabinieri della Compagnia di Tarvisio, al vaglio ora le dinamiche del sinistro.