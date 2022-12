Tarvisio, precipita per 20 metri lungo una scarpata

TARVISIO - Questa mattina intorno alle 10:30 una giovane donna ha perso il controllo dell'auto mentre stava percorrendo la statale 13 Pontebbana, Via Principe di Piemonte, nel comune di Tarvisio. Uscita di strada, la macchina è precipitata per 20 metri in una scarpata dopo un ponte in direzione Coccau. Allertati i soccorsi, la donna è stata trasportata all'ospedale di Tolmezzo con traumi lievi.