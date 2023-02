Scontro tra auto e scooter sulle strade di Cassacco: 70enne elitrasportata in ospedale

CASSACCO - Una donna di 70 anni è stata soccorsa questa mattina, lunedì 20 febbraio, per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto a Montegnacco di Cassacco lungo la statale 13 Pontebbana. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Udine, l'anziana stava viaggiando in sella a uno scooter, quando si è scontrata con un'auto, rovinando malamente a terra.

Dopo una chiamata al di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala di primo livello hanno transitato puntualmente la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Tarcento e l'elisoccorso. Attivati per quanto di competenza i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario. La donna è stata trasferita in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo.