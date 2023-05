Perde il controllo dell'auto e finisce in un fosso: due i feriti, tra cui un minore

RIVE D'ARCANO - Due persone, tra cui un minore, sono state soccorse nel pomeriggio di oggi, lunedì 15 maggio, dal personale sanitario per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale accaduto nel territorio comunale di Rive d'Arcano, in via Fagagna. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Udine, la donna al volante ha perso il controllo della macchina, finita a bordo strada, in un fosso. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, sul posto è giunto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da San Daniele del Friuli e l'elisoccorso. Arrivati per quanto di competenza i Vigili del fuoco (sul posto i volontari di San Daniele del Friuli e i pompieri di Udine).

Per la donna è stato disposto il trasporto in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per la cura di un trauma cranico e di altre lesioni, stabile cosciente. Il minore è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo con l'ambulanza, stabile cosciente. Nessun altro mezzo coinvolto.