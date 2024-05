Incidente in via Sant'Antonino. Cerca di schivare un'altra auto ma finisce contro il palo della luce: ferito il conducente

TREVISO - Tenta di schivare un'altra auto ma finisce contro il palo della luce. Questa, stando alle prime informazioni, sarebbe la dinamica dell'incidente avvenuto questa mattina, 13 maggio, intorno alle 10.30, in via Sant'Antonino all'altezza della farmacia. Ferito in maniera lieve il conducente dell'auto che è stato portato in ospedale in ambulanza per accertamenti. Sul posto la polizia locale per i rilievi del caso e accertare la dinamica dell'incidente, e i tecnici del comune che sono già al lavoro per ripristinare l'illuminazione. (video di Paolo Calia)