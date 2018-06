In viaggio verso il mare: roulotte si ribalta sul viadotto del lago: un ferito

di Paola Treppo

CAVAZZO CARNICO (Udine) -lungo laA23 all'altezza del vidotto diche passa sopra al lago di. Mancavano pochi minuti alle 13 di oggi, sabato 30 giugno, quando, una roulotte si è ribaltata su un fianco, alla progressiva chilometrica 56.1, nel comune di Cavazzo Carnico, in direzione Udine.Si è trattato di una fuoriuscita autonoma che non ha coinvolto altri mezzi in transito e nell'incidente una persona è rimasta. Sul posto, per tutti i rilievi e gli accertamenti, la polizia stradale di Amaro. In A23 anche i vigili del fuoco, il personale di Autostrade per l'Italia e il personale medico di una ambulanza inviata dalla centrale Sores di Palmanova. L'incidente ha causato unadi circa un chilometro che si è risolta in meno di un'ora.