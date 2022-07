Sbanda, esce di strada e si schianta contro un passo carraio: grave mamma e bimbo di 8 anni

UDINE - Un bambino di 8 anni e sua madre sono rimasti feriti in modo grave in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, 10 luglio, a Sedegliano (Udine). Secondo una ricostruzione, l'auto su cui viaggiavano, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada impattando contro il passaggio carraio di una pertinenza privata. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e l'elisoccorso regionale, che hanno prestato le prime cure ai due feriti, mentre i vigili del fuoco volontari di Codroipo hanno messo in sicurezza l'area. Indagini in corso dei carabinieri di Codroipo.