Perde il controllo dell'auto e finisce contro un albero: muore a 28 anni

UDINE - Un giovane di 28 anni ha perso la vita ieri sera, 8 ottobre, intorno alle 22, a seguito di un incidente stradale accaduto in via Piave a Lestizza ( Udine). Per cause al vaglio dalle forze dell'ordine, il giovane ha perso il controllo della sua vettura ed è finito contro un albero.

L'incidente non ha coinvolto altri mezzi. Gli infermieri del Sores regionale hanno inviato immediatamente sul posto l'equipaggio di una automedica e hanno avviato altrettanto le manovre di rianimazione: le condizioni sono apparse subito gravissime. Purtroppo per il giovane, residente nella zona, che viaggiava da solo, non c'è stato nulla da fare.

Sul posto i Vigili del Fuoco, Carabinieri di Latisana, Polizia Locale e Protezione Civile per la viabilità.

