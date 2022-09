Siracusa, 14enne ucciso da pirata della strada: caccia all'automobilista in fuga che ha investito Luca Centofanti

Caccia al pirata della strada che ieri ha investito e ucciso un 14enne a Siracusa. L'incidente è avvenuto in via Algeri, nella zona nord della città.

La vittima, chi è

La vittima è Luca Centofanti. Il ragazzino viaggiava a bordo di un ciclomotore assieme ad un amico 16enne. I due sarebbero sarebbero stati investiti da un’auto che percorreva il tratto di strada nello stesso senso di marcia e che sarebbe scappata subito dopo l’impatto, senza nemmeno fermarsi a prestare soccorso.

Il 16enne ha riportato ferite in varie parti del corpo e fratture. Purtroppo per l’amico 14enne a nulla è valsa la corsa in ospedale, le sue condizioni sono apparse da subito gravi ai soccorritori: Luca è purtroppo morto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale di Siracusa. Ferito anche l'amico, che ha riportato delle fratture ma che non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indaga la Polizia.