Sbanda in moto e finisce contro il muro della stalla: morto 39enne

SEDEGLIANO - Ancora una tragedia sulle strade del Friuli Venezia Giulia. Nella serata di ieri, poco prima delle 20, in via Mazzini a Coderno di Sedegliano, all'incrocio di via Lavia, lungo la strada locale che va verso la frazione di Gradisca, ha perso la vita un motociclista di 39 anni, Mirco Mattara. Era residente a Flaibano, a pochi chilometri dal luogo dell'incidente fatale, ed è finito contro il muro di un'abitazione ed è morto sul colpo. Le cause sono ancora in corso di accertamento, ma secondo una prima ricostruzione da parte delle forze dell'ordine che sono intervenute sul posto, il centauro avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo e si è schiantato contro il muretto di una abitazione, nella struttura che ospita una stalla.

SOCCORSI

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco volontari di Codroipo ed una squadra del comando provinciale di Udine, l'ambulanza del 118 ed una pattuglia dei carabinieri, per i rilievi di rito. Purtroppo a nulla è servito il tentativo di rianimare il centauro da parte dei sanitari, che hanno dovuto constatare dopo poco il decesso. L'impatto è stato troppo forte e frontale, inutile ogni manovra di soccorso operata in tempo rapidissimo.

L'ALTRO SCHIANTO

Sempre nella serata di ieri, altro grave incidente per un motociclista 39enne che stava percorrendo la strada regionale che porta a San Pietro al Natisone. L'uomo è andato a schiantarsi contro un muro. Sul posto anche in questo caso vigili del fuoco, sanitari del 118 e carabinieri. Il motociclista, ferito in serie condizioni, è stato trasportato in ospedale a Udine. La giornata aveva poi registrato un frontale tra due automobili, attorno alle 15 a Resiutta, lungo la strada statale 13 Pontebbana, all'altezza dello svincolo per Moggio Udinese. Feriti i due conducenti . La centrale Sores di Palmanova ha subito inviato sul posto un'ambulanza e anche l'elicottero del 118. I vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza dei mezzi e per ripulire la strada dai detriti. Rilievi dei carabinieri. Infine un uomo è stato ricoverato in condizioni serie all'ospedale di Udine per una caduta dalla moto. È successo ad Aquileia, sulla pista di motocross. Il motociclista, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto procurandosi una frattura scomposta alla caviglia.