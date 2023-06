Perde il controllo dell'auto e si cappotta in un fossato, ferito il conducente

LATISANA - Un uomo è stato soccorso nella tarda mattinata di oggi, giovedì 22 giugno, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto lungo via Beorchia nel territorio comunale di Latisana. Per cause in corso di accertamento ha perso il controllo dell'auto che si è cappottata finendo in un fosso a bordo strada.

Apparentemente nessun altro mezzo coinvolto.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero di emergenza Nue112, sul posto è stato inviato l'equipaggio di un'ambulanza. Attivati i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario. Sulla dinamica indagano i carabinieri della Compagnia di Latisana. L'uomo è stato preso in carico dal personale sanitario e trasportato in ospedale con l'ambulanza, in codice giallo, stabile cosciente.