Auto e camion si scontrano nella zona industriale: grave un 46enne

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVIDALE e SAN PIETRO AL NATISONE (Udine) - Gravenelladia San Pietro al Natisone dove, intorno alle 11.30 di oggi si sono scontrati une una automobile. Ad avere la peggio è stato il conducente della vettura, un uomo di 46 anni originario dellee residente adel Friuli che nel'impatto è rimastoSul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco del Distaccamento di Cividale del Friuli che lo hanno liberato dalle lamiere contorte, per poi affidarlo al personale medico; quindi i pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati e bonificato la carreggiata.La centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto una ambulanza e l'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido. Il 46enne è stato stabilizzato e quindi trasporatato in volo, in, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono. Illeso il conducente del camion. Le cause dell'incidente stradale, accaduto oggi, martedì 10 aprile, sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di San Pietro al Natisone, intervenutri per i rilievi e la viabilità.