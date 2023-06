Incidente a Terzo di Aquileia, violento impatto tra una moto e un'auto: centauro grave

AQUILEIA - Incidente a Terzo di Aquileia oggi pomeriggio, 3 giugno: un ferito grave. L'impatto avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, tra una macchina e una motocicletta. Ad avere la peggio il centauro che è stato sbalzato ed è caduto rovinosamente sull'asfalto della Regionale 352 all'altezza dell'inserzione con via 2 giugno. Immediata la chiamata al Numero unico di emergenza Nue112 che l'hanno passata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores intervenuti hanno inviato sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso. L'uomo cosciente è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni serie.