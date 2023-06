PADOVA - Il pubblico ministero Giorgio Falcone ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale relativamente all'investimento mortale avvenuto ieri in via Forlanini: un mezzo della nettezza urbana, condotto da un 40enne di Venezia dipendente di una cooperativa di Comacchio che lavora per conto di AcegasApsAmga, ha travolto e ucciso Shulamit Ginosar, 83enne, di origine israeliana, ma a Padova da 25 anni. Il magistrato ha deciso di disporre l'autopsia sul corpo dell'anziana e valuterà anche se incaricare un perito per ricostruire esattamente la dinamica dell'incidente, avvenuto intorno alle 9.30 nella zona del complesso di Padova 2000.

La donna doveva andare a una visita oculistica, ma si era dimenticata il cellulare nella macchina che il marito stava parcheggiando. Così era tornata indietro, ma non si è accorta del mezzo di AcegasApsAmga in manovra: il camion in retromarcia l'ha travolta e dopo un paio d'ore di agonia l'anziana è morta in ospedale. Forse l'agitazione, forse la fretta, forse la distrazione o forse, semplicemente, la fatalità, l'83enne è sbucata dalla fila di auto parcheggiate e non si è resa conto del furgone in retromarcia. Un urlo soffocato. È finita sotto le ruote posteriori del camion. Il conducente veneziano verrà indagato per omicidio stradale: un atto dovuto anche per consentire ai suoi legali e periti di parte di partecipare ai futuri accertamenti irripetibili, come, ad esempio, l'autopsia della donna. Subito sono corsi fuori alcuni esercenti e anche un medico che opera nella zona che ha tentato di prestare i primi soccorsi. Nel frattempo è stato allertato il 118. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno alzato il mezzo con le leve idrauliche per consentire ai soccorritori di estrarre l'anziana e tentare di rianimarla. Sul posto anche la squadra incidenti della polizia locale.

Dopo avere appreso dell'incidente le organizzazioni sindacali hanno chiesto l'apertura di «un tavolo di confronto con la Cooperativa Brodolini e il committente AcegasApsAmga per valutare e definire soluzioni tecniche operative al fine di evitare tali episodi. I segretari delle sigle confederali da anni evidenziano la pericolosità nell'eseguire alcuni servizi dove gli operatori sono obbligatoriamente costretti a svolgere manovre di retromarcia».