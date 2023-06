Lignano. Violento impatto in moto contro un capriolo: il motociclista finisce in ospedale con trauma cranico

LIGNANO SABBIADORO - Ha investito un capriolo che gli ha attraversato la strada improvvisamente ed è caduto battendo la testa. Protagonista dell'incidente, avvenuto la notte scorsa attorno all'1.30, a Lignano Sabbiadoro, è un uomo, di 48 anni, che stava viaggiando in sella a una moto, in via Scerbanenco. Nell'impatto con l'animale il motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è caduto riportando un trauma cranico.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto un'ambulanza da Lignano Sabbiadoro e un elicottero di soccorso. Hanno operato anche i carabinieri della Compagnia di Latisana. Il personale medico infermieristico ha soccorso il ferito, che è stato trasportato in volo, in condizioni gravi, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.