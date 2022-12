Incendio nella notte a Villa Luisa Strassoldo

UDINE - Un violento incendio ha interessato la notte scorsa Villa Luisa Strassoldo ad Aiello del Friuli. Intorno all'una e mezza la prima segnalazione arrivata alla sala operativa dei Vigili del fuoco riguardava una porta posteriore della residenza storica. Intervenuti con tre autopompe e due autobotti, sul posto i pompieri hanno constatato che le fiamme si erano estese, coinvolgendo anche il solaio in legno tra il primo e secondo piano. Fortunatamente all'interno della villa non c'era nessuno. L'intervento tempestivo dei Vigili del fuoco ha evitato che il fuoco si propagasse all'interno dell'edificio. In corso di accertamento le cause dell'incendio.