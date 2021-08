Grosso incendio nella notte in un'azienda agricola di Majano, in salvo quaranta mucche

MAJIANO - Un vasto incendio si è sviluppato intorno all’una e mezza di oggi, martedì 10 agosto, a Susans di Majano in provincia di Udine, mettendo a rischio anche una stalla che ospitava quaranta mucche e vitelli. Per cause al vaglio dei Vigili del Fuoco, il rogo ha interessato un’azienda agricola nella parte del deposito attrezzi e strumenti da lavoro e deposito del fieno. I Vigili del Fuoco, provenienti dal Distaccamento di Gemona del Friuli, dalla Sede Centrale di Udine e dal Distaccamento dei Volontari di San Daniele del Friuli, per un totale di 16 uomini, hanno operato in modo tale da non coinvolgere nel fumo e nelle fiamme i 40 capi di bestiame, mucche, che si trovano nelle immediate vicinanze del deposito attrezzi. I danni sono ingenti. Nessuna persona è rimasta ferita.

APPROFONDIMENTI IL ROGO San Pietro di Cadore, incendio in baita: struttura divorata dalle...