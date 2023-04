TREPPO LIGOSULLO (UDINE) - Incendio alle 22 di venerdì 31 marzo in un'abitazione privata a più piani, andata completamente distrutta, a Treppo Carnico, in località di Vosie, nel comune di Treppo-Ligosullo. Una casa di tre piani è andata completamente distrutta, al suo interno vivevano marito e moglie, in ospedale per intossicazione da fumo. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari.