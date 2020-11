​Incendio in un essiccatoio: in fiamme 700 chili di soia

RIVOLTO (UDINE) - Un incendio è divampato questa mattina nell'impianto di essicazione di un centro agricolo a Rivolto (Udine).

Le fiamme, le cui cause sono in fase di accertamento, si sono sviluppate all'interno di un essicatoio collegato a un silos e contenente soia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Codroipo supportati da una squadra giunta dalla sede centrale di Udine. Spento l'incendio i vigili del fuoco stanno presidiando l'impianto per permettere al personale dell'azienda di operare in sicurezza allo svuotamento, resosi necessario a causa del rogo, dei 700 quintali di soia contenuti nel silos.

