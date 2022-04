Incendio al campo nomadi, in fiamme tre casette: vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte

POZZUOLO DEL FRIULI - Incendio al campo nomadi. I vigili del fuoco questa notte, 18 aprile, podo dopo la mezzanotte sono intervenuti in via Quarto Genova a Pozzuolo del Friuli (Udine) per un'incendio che ha coinvolto 3 moduli abitativi presso il campo nomadi. I vigili del fuoco intervenuti con una squadra della sede centrale e una squadra del distaccamento di Cividale supportate da il funzionario di guardia, due autobotti e una pala meccanica , hanno lavorato fino alle 7.30 del mattino prima per li spegnimento delle fiamme e poi per la messa in sicurezza dell'area interessata dal rogo. Ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio che fortunatamente non ha provocato feriti.