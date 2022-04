Incendio nell'azienda di trattamento rifiuti: tutta la notte per domare le fiamme

BOARA POLESINE - Sono terminate alle 2 di oggi 18 aprile, le operazioni di spegnimento dell’incendio del capannone dell’azienda di trattamento rifiuti della Bioch4 ex in via Curtatone a Boara Polesine, divampato domenica di Pasqua poco prima delle 19. I pompieri arrivati da Rovigo, con un’autopompa, 2 autobotti tra cui la chilolitrica e 9 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a circoscrivere le fiamme. Il materiale man mano raffreddato è stato portato all’esterno dalle pale meccaniche e bonificato. Le cause dell’incendio sono al vaglio del NIAT (Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale) dei vigili del fuoco.