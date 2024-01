Giovane querela due giocatori dell'Inter: «Mi hanno minacciato e strappato il telefono nella discoteca Hollywood in cerca di foto mai fatte»

UDINE - Nella notte del 6 gennaio 2024, la prestigiosa Discoteca Hollywood di Milano è diventata teatro di un evento controverso, con la partecipazione di illustri calciatori della Serie A, appartenenti alle squadre Inter e Verona. Uno degli ospiti, un giovane friulano, ha vissuto un momento imbarazzante quando è stato accusato di aver immortalato la serata senza il consenso dei calciatori. Dopo aver trascorso la serata con gli amici, il friulano è stato avvicinato da un individuo alto e biondo intorno alle 04.15, il quale gli ha domandato se avesse realizzato foto o video dei calciatori.

Violazione della privacy

Il giovane friulano ha reagito a questa violazione della privacy, presentando una denuncia attraverso lo Studio Legale Tutino di Udine, richiedendo anche l'analisi delle impronte sul suo cellulare. Attualmente, il telefono è in mano alle autorità giudiziarie come prova, mentre le registrazioni delle telecamere di sicurezza della discoteca sono state richieste per condurre l'indagine. Si attendono i risultati delle indagini, che includono l'interrogatorio di diverse persone, tra cui il personale di sicurezza del locale. La palese violazione della privacy ha spinto lo Studio Legale Tutino a definire gli eventi come "gravissimi ed ingiustificabili", sottolineando la necessità di perseguire i responsabili.