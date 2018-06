Colpo in villa: forzata la cassaforte, rubati 60mila euro tra oro e soldi

di Paola Treppo

MORUZZO (Udine) - Colpo nelladi undila cui dimora è stata presa di mira dai ladri nella tarda serata di ieri, venerdì 8 giugno, intorno alle 22.30. I malviventi hanno prima tagliato la rete di recinzione che delimita la proprietà, quindi hanno disattivato il sistema di allarme, forzato una porta finestra al primo piano e, una volta penetrati all'interno, hanno poi raggiunto la stanza della casa dove si trovava laIl forziere è stato aperto e sono statimonili ine soldi in contanti per circa 60mila euro di valore. Al rientro del professionista la brutta sorpresa e la chiamata ai carabinieri del Norm della Compagnia di, comandata dal capitano Ilaria Genoni. I militari che indagano sul caso hanno eseguito un sopralluogo, visionato le immagini della video sorveglianza e acquisito tutti gli elementi utili per individuare la banda di ladri.