«Scusi nonno, un'informazione...», e gli sfila il Rolex da 7mila euro

CODROIPO (Udine) - «Scusi, un'informazione...» e gli sfila ilda 7000 euro; è successo apoco prima di mezzogiorno di domenica 27 maggio. Vittima del furto un pensionato del posto di 75 anni che stava camminando in piazza.L'uomo è stato avvicinato da una donna dei Paesi dell'Est che, col il pretesto di chiedergli una indicazione e che ora era, lo ha distratto un attimo. Giusto il tempo di sfilargli dal polso il, un Rolex in oro e in acciaio del valore di 7mila euro. Lapoi si è dileguata in un lampo e l'si è accorto di essere stato alleggerito. A quel punto non è rimasto altro da fare se denunciare l'accaduto ai carabinieri della locale stazione che adesso stanno cercando di individuare la responsabile del furto con destrezza.