I proprietari sono a Messa, i ladri mettono a soqquadro la casa: bottino da 12mila euro

TALMASSONS - In occasione delle feste i ladri approfittano dell'assenza dei proprietari per far visita alle case. Così è successo nel giorno di Pasqua in un'abitazione di Talmassons, dove i malviventi hanno portato via gioielli e banconote. Un bottino generoso, che si aggira attorno ai 12mila euro. Dopo aver atteso che i proprietari lasciassero la casa per andare a Messa, i ladri hanno rotto un vetro e si sono introdotti all'interno dell'abitazione. Una volta saccheggiati monili d'oro e denaro, sono scappati senza lasciare traccia. I proprietari hanno denunciato il furto alle forze dell'ordine, che ora indagano - anche attraverso i nastri delle telecamere di videosorveglianza - per identificare i banditi.