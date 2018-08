Tre romeni in fuga sull'auto rubata: finiscono rovesciati in un canale

SEDEGLIANO - Sono stati fermati ieri sera i tre fuggitivi che ieri mattina si erano nascosti nei campi nella zona di Sedegliano dopo che l'auto rubata su cui viaggiavano si era rovesciata in un canale al termine di un rocambolesco inseguimento con i carabinieri.



Sono tre cittadini romeni di 29, 26 e 22 anni, senza fissa dimora in Italia. Le ricerche da parte dei Carabinieri si sono protratte per tutta la giornata nelle campagne del codroipese. I militari dell'arma avevano anche allertato la popolazione chiedendo ai cittadini di segnalare movimenti sospetti nella zona. La segnalazione decisiva è arrivata intorno alle 20.30 quando i tre sono stati notati in un campo di mais.



I carabinieri lo hanno accerchiato con pattuglie della stazione di Codroipo, del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Udine e delle stazioni di San Daniele e Remanzacco, setacciando tutti i filari. Vistisi circondati, i tre stranieri si sono arresi senza opporre resistenza. I tre uomini sono stati sottoposti a fermo con l'accusa di ricettazione per la fuga a bordo dell'Audi A8 rubata, ma sono sospettati di essere i componenti di una banda che negli ultimi 15 giorni ha eseguito diversi furti in abitazioni ed esercizi commerciali della zona.



Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Udine sono in corso per individuare il coinvolgimento in singoli episodi. Uno dei tre uomini era già destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Pavia per furto in abitazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA