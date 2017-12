di Paola Treppo

TARVISIO (Udine) - Lapiù lunga delle Alpi per ildel Friuli Venezia Giulia. Come da tradizione da ormai 45 anni, il primo gennaio 2018 ilaccoglierà la fiaccolata più lunga dellenella cornice fiabesca delBen 250 tedofori illumineranno i 4 chilometri della pista, una delle più avvincenti discese del comprensorio che ha ospitato numerose tappe di Coppa del Mondo di sci alpino.La fiaccolata ha una lunga tradizione e nasce nel 1973 dall'ispirazione di, uno dei promotori della Val Canale appassionato di sci alpino. Giunta alla sua 45° edizione, la manifestazione è organizzata dall'Unione Sportiva Camporosso con il sostegno di PromoTurismoFVG e della Vicinia di Camporosso, la collaborazione del Corpo Pompieri Volontari e il patrocinio del Comune di Tarvisio.Lo spettacolo inizierà il primo giorno dell'anno con il calar della luce, a partire dalle 18, quando saranno solamente le fiamme a illuminare la cima dele la discesa lungo il percorso della pista Di Prampero in cui si snodano boschi di abeti e larici su unSi tratta della fiaccolata più lunga delle Alpi che prevede l'utilizzo di oltre 250 fiaccole artigianali prodotte ae la presenza di altrettanti partecipanti che scenderanno in costume tradizionale della Val Canale, illuminati dalla sola luce del fuoco, creando uno spettacolo unico che attrae da anni curiosi e turisti da tutta la regione e anche dalle vicine Austria e Slovenia.Una volta a valle la festa continua con lo, canti attorno al fuoco delle fiaccole ed esibizioni dei suonatori di corno, ma già dal pomeriggio le vie di Camporosso saranno animate dalladei gruppi folcloristici e dalla presenza di bancarelle con prodotti tipici.Il comprensorio del Tarvisiano, anche chiamato "dei tre confini", è uno dei più importanti poli sciistici del Friuli Venezia Giulia.dove si incontrano Italia, Slovenia e Austria; la località offre molte opportunità per una vacanza attiva all'aria aperta con gli sci ai piedi, lungo discese suggestive o piste da fondo immerse nei boschi, o con leper assaporare il fascino slow di panorami fuori dal tempo.