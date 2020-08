Pronti alla tradizionale festa di Ferragosto, ma nel rispetto delle misure anti-contagio. Venerdì sera, 14 agosto, vigilia di Ferragosto, al Mr Charlie, la storica discoteca di Lignano Riviera, ci sarà Charlie Brown, il party vintage con i dj del Ceghedaccio. Proprio nell’ambito delle regole anti-Covid, è vivamente caldeggiata la prenotazione, anche perché il locale potrà ospitare meno persone rispetto al recente passato. «Abbiamo adottato tutte le normative prescritte – ha spiegato il patron del Mr.Charlie, Adriano Cerato che a inizio stagione temeva che sarebbe stato impossibile riaprire - e cercato di adoperarci al meglio per garantire la sicurezza di clienti, avventori e dipendenti. All’ingresso rileviamo la temperatura e spingiamo sulla prenotazione online o telefonica: la legge non la impone, ma cerchiamo di trasmettere il messaggio che è importante prenotare perché ci aiuta a capire quante persone arrivano e da dove vengono».

E per il distanziamento, che certo non è facile mantenere in una discoteca? «Il locale sarà aperto solo nella parte esterna – continua Cerato - mentre quella interna sarà solo una zona di transito, senza intrattenimento: abbiamo creato dei passaggi con un punto di ingresso e uno di uscita, in modo che i flussi rimangano distanziati, e le casse per il pagamento sono state ben distanziate per evitare assembramenti. Secondo le linee guida in vigore, all’esterno non c’è obbligo di indossare la mascherina, purché ci sia il rispetto della distanza. Noi garantiamo il distanziamento tra gli avventori limitando di molto la capienza del locale: stiamo lavorando a meno del cinquanta per cento del potenziale. Molto, però, dipende dall’intelligenza delle persone».



MISURE PER TUTTI

Non nasconde, Cerato, una certa preoccupazione, non tanto per quanto riguarda i locali, ma per la situazione generale: «È inutile – dice - che le discoteche facciano rispettare le normative se poi si vedono le immagini di persone ammassate al mercato senza mascherina. La preoccupazione non è sul mio piccolo, ma generalizzata. Qui si tratta di salvaguardare la salute di tutti ed è importante che tutti e tutte le attività tengano comportamenti sensati e responsabili se si vuole uscire da questa impasse globale. Siamo a Ferragosto – continua - le località turistiche sono prese d’assalto e mi accorgo che c’è difficoltà nel far rispettare le linee guida che sono nell’interesse di tutti: si spera sempre nella responsabilità condivisa, perché sappiamo che è sufficiente che sia uno, a sbagliare, per scatenare un focolaio».

LA FESTA

Il 14 agosto, il giardino della discoteca Mr. Charlie a Lignano Sabbiadoro aprirà i battenti dalle 21.30 per un viaggio, guidati da Renato Pontoni, Tommy de Sica e Carlo P., nella musica in vinile dagli anni Settanta ai Novanta, per far divertire giovani e meno giovani appassionati del vintage, in una serata all’insegna dei “figli dei fiori”. L’appuntamento con la Old Generation di Charlie Brown, promosso anche dal Ceghedaccio, porterà infatti l’energia della musica pop e dance di artisti che spazieranno da Gloria Gaynor a James Brown, dai Bee Gees, a Madonna, da Michael Jackson, ai Queen.

