Evade dalla comunità e ruba due auto per fuggire: arrestato dai carabinieri

UDINE - Un uomo di 32 anni che rocambolescamente era fuggito da una comunità terapeutica di Reana del Rojale (Udine), dove stava scontando in affidamento in prova (in sostituzione della detenzione in carcere) una pena detentiva per numerosi reati contro la persona e il patrimonio, è stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Udine. Il fatto è iniziato verso le 13.30 quando l'uomo ha rubato un'auto in uso agli operatori della comunità che lo ospitava e con questa ha sfondato il cancello di recinzione, facendo perdere le proprie tracce. La prima svolta alle ricerche era stata la segnalazione di una donna di Udine la quale, verso le 18.30, era stata rapinata della propria vettura da parte di un uomo che, dalla descrizione, poteva essere il giovane in fuga. Alle 22.40 un cittadino di Basiliano ha inoltre denunciato il tentato furto della propria autovettura. Pochi minuti dopo, nelle campagne attorno al piccolo centro friulano, i militari dell'Arma hanno rinvenuto uno dei veicoli rubati, catturando il fuggitivo che cercava di scappare a piedi nei campi. L'altra vettura è stata ritrovata a Udine, gravemente danneggiata nella parte anteriore.