Eternit, elettrodomestici e bidoni: discarica abusiva vicino alla Tangenziale Ovest

UDINE - Il Nucleo Polizia di Prossimità della Polizia locale dell'Uti Friuli Centrale, in collaborazione con il personale tecnico dell'Arpa del Friuli Venezia Giulia, ha scoperto un'area di stoccaggio non autorizzato di rifiuti. Lo riferisce il Comune di Udine in una nota. L'area di stoccaggio dei rifiuti è stata individuata nei pressi di un capannone, con annessa abitazione e area pertinenziale scoperta nella zona della Tangenziale Ovest cui si accede tramite una stradina sterrata. Sul posto, secondo quanto riferito ancora nella nota, sono stati trovati materiali da costruzione, scarti provenienti da demolizioni di tetti in eternit, pneumatici fuori uso, bidoni contenenti pittura, elettrodomestici in disuso. A seguito degli accertamenti è stata effettuata una segnalazione all'autorità giudiziaria.

