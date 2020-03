Concorsi truccati, 15 perquisizioni alla Ferrovie Udine Cividale: 4 indagati

UDINE - La Polizia ha eseguito una quindicina di perquisizioni in abitazioni e nella sede della società Ferrovie Udine Cividale srl nell'ambito di un procedimento penale coordinato dalla Procura di Udine per l'ipotesi di reato di abuso d'ufficio in concorso. L'ipotesi investigativa è che alcuni partecipanti a un concorso per capotreno abbiano avuto preventivamente la disponibilità delle tracce d'esame.



Attualmente sono quattro le persone iscritte al registro degli indagati, tra funzionari della società ferroviaria e partecipanti-vincitori del concorso, mentre è ancora al vaglio della Procura la posizione di ulteriori cinque persone. I controlli sono stati effettuati ieri dal Compartimento Polizia Ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia e della Squadra Mobile di Udine, con l'ausilio della Polizia Postale.



Le indagini erano cominciate a ottobre per verificare se alcuni concorsi pubblici, banditi e svolti nel 2018 dalla Fuc, società ferroviaria a capitale interamente pubblico e di proprietà della Regione Friuli Venezia Giulia, fossero stati in qualche modo truccati. Nel corso dell'attività investigativa sono stati anche esaminati tabulati telefonici e caselle di posta elettronica. L'Autorità Giudiziaria, ritenuto fondato il quadro accusatorio, ha disposto le perquisizioni, che hanno visto impiegati circa 40 agenti. Sono stati sequestrati documentazione relativa ai concorsi del 2018 e materiale informatico e caselle di posta elettronica. Ultimo aggiornamento: 16:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA