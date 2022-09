Accoltellamento alla sagra di Polpet: due giovani in ospedale

PONTE NELLE ALPI - Una rissa per futili motivi durante la quale uno dei ragazzi ha tirato fuori un coltello e ferito due coetanei. E' accaduto ieri sera, venerdì 9 settembre, alla sagra di Polpet a Ponte nelle Alpi. Due ventenni, residenti in Agordino, sono stati trasportati all'ospedale di Belluno con ferite da taglio: uno se l'è cavata con 10 giorni di prognosi, l'altro ha dovuto subire un intervento chirurgico ma non sarebbe in pericolo di vita. Il Norm dei carabinieri di Belluno sta indagando sul caso per chiarire la dinamica dell'aggressione e quindi i responsabili. "E' accaduto lontano dalla sagra - ha commentato il sindaco Paolo Vendramini - ma rimane un gesto deprecabile. Questi episodi meritano la massima attenzione".