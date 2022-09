PONTE NELLE ALPI - Una rissa per futili motivi terminata all'ospedale di Belluno con due ragazzi accoltellati. Anche quest'anno, purtroppo, scorre sangue alla sagra di Polpet.

LA VIOLENZA

«È accaduto all'esterno del perimetro della sagra ha precisato il sindaco di Ponte nelle Alpi Paolo Vendramini ed è capitato anche in altri comuni. Ad ogni modo, rimane un gesto deprecabile». Sul caso indaga il Norm della compagnia dei carabinieri di Belluno ed è caccia al responsabile o ai responsabili. Per ora, le informazioni sono poche. L'aggressione è avvenuta nella notte tra venerdì e sabato. Alcuni ragazzi, presenti alla sagra, si sarebbero allontanati e, distanti da occhi indiscreti, si sarebbero picchiati per futili motivi. Ad un certo punto, uno di loro avrebbe tirato fuori un coltello e ferito due suoi coetanei provenienti dall'Agordino.

L'ALLARME

Alla vista del sangue, sono scattale le chiamate al 118 e alle forze dell'ordine. Nel frattempo gli aggressori sono fuggiti. I ragazzi feriti sono stati trasportati con l'ambulanza all'ospedale di Belluno: uno di loro se l'è cavata con 10 giorni di prognosi; l'altro ha dovuto subire un intervento chirurgico, ma non sarebbe in pericolo di vita.

«Ho sentito la security ha spiegato ieri il sindaco Paolo Vendramini e all'interno del perimetro della sagra non è accaduto nulla. Forse si sono trovati in qualche parcheggio o in una zona a nord, non lo so. Ma all'interno della sagra no». Che sia successo dentro o fuori la sagra ha poca importanza. Si tratta, in ogni caso, di un accoltellamento avvenuto nel comune di Ponte nelle Alpi. E non è nemmeno la prima volta che accade, sempre in occasione della sagra.

«Tutto ciò è deprecabile ha continuato il primo cittadino Questi episodi meritano sempre la massima attenzione. Nel periodo della sagra abbiamo 50mila presenze in 10 giorni. Queste sono situazioni lontane dalla sagra. Si tratta di bande che si trovano nei parcheggi, ma dovremo cercare qualche soluzione a riguardo».

IL PRECEDENTE

Ma come dimenticare la Cobra Gang? Il gruppetto di teppistelli ha terrorizzato la sagra per anni. Anche l'anno scorso, con tanto di lancio di sedie in mezzo alla folla.

«Sì, un anno fa era accaduto all'interno della sagra ha precisato Vendramini Ma quest'anno no. E comunque è successo ovunque, anche a Feltre e in Alpago. Secondo me va fatto un discorso più ampio, a livello educativo, è un problema culturale. Se i ragazzi si trovano e fanno queste cose, quasi fosse un rito, beh allora si trasforma in qualcosa su cui è necessario rivolgere la massima attenzione».