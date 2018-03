Branco di 40 caprioli nuota in cerca di cibo tra Lignano e Bibione

di Paola Treppo

BIBIONE e LIGNANO - Unolungo la foce del fiumedove un gruppo diè stato fotografato mentre nuotava dalla spiaggia veneta di(Venezia) verso quella friulana diSabbiadoro (Udine).Circa una quarantina i caprioli avvistati; hanno seguito il corso delin cerca di cibo, giungendo fino alla costa dell’Alto Adriatico. Un territorio che, come spiega, presidente del Comitato Riserva Naturale Foce del Tagliamento e autore delle immagini, vede una forte espansione numerica della specie.Il fiume Tagliamento, tra i meno antropizzati d’Europa, lungo entrambe le sponde vede la vegetazione crescere secondo i ritmi dellae ospitare una biodiversità molto ricca, che unisce la flora alpina alle piante mediterranee con grande armonia. Un territorio suggestivo, meta privilegiata per escursioni a piedi o in bicicletta, dove è possibile ammirare differenti specie animali nel loro habitat.